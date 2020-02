Am Sonntag den 16.02.20 ist in der Sporthalle Nord wieder Familiensport am Sonntag von 11 bis 13:00 Uhr. Das Familiensportteam baut wieder die riesige Bewegungslandschaft auf. Diesmal steht alles

unter dem Motto "Karneval" . Ihr dürft gern verkleidet in die Sporthalle Nord kommen. Es wird auch wieder unserer mittlerweile schon legendären Karnevals-Turnhallen-Umzug geben.