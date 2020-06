Mit der Öffnung des Rheinbads in Wesel kann auch der 1. Weseler Schwimmverein langsam wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen. Um die Einhaltung der Hygienevorschriften gewährleisten zu können, hat der Schwimmverein ein entsprechendes Konzept entwickelt. So werden nicht nur an Land alle gängigen Hygienevorschriften eingehalten, sondern auch im Wasser: Beim Training wird unter anderem auf Doppelbahnen geschwommen und spezielle Abstandsregeln werden auch im Wasser befolgt.

Aktuell reicht das Platz- und Zeitangebot noch nicht, um allen Teilnehmern ein Training zu ermöglichen. Deshalb startet der Betrieb nun langsam mit wenigen kleinen und leistungshomogenen Trainingsgruppen. „Wir hoffen, dass wir nach den Sommerferien wieder allen Kindern die Möglichkeit geben können, am Training teilzunehmen“, sagt Ulf Priewe, 2. Vorsitzender des Vereins. Nach den Sommerferien soll dann auch das Kursangebot wieder starten, unter anderem mit den Reha-Kursen. Das freut dann besonders die Mitglieder der ehemaligen Versehrtensportgemeinschaft (VSG) in Wesel. Die VSG wurde nun abschließend mit dem 1. WSV fusioniert, gemeinsame Aktivitäten konnten bisher noch nicht stattfinden. Das soll sich dann hoffentlich nach den Sommerferien ändern.

Die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im Rheinbad macht nicht nur die Vereinsmitglieder glücklich, sondern liefert den Verantwortlichen auch wichtige Einblicke und Erfahrungen für den künftigen Schwimmbetrieb im Heubergbad, bei dem dann ebenfalls strenge Regeln eingehalten werden müssen.