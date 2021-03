1. Der Xantener Läufer Wolfgang Giesen hat im Jahre 2020 ca. 2.400 Kilometer zurückgelegt.

2. Diese Strecke ist er größtenteils in gutem Tempo gelaufen, mit dem Rad gefahren, geschwommen oder auch gewandert.

3. Für jeden einzelnen Kilometer hat Giesen 0,50 Cent zurückgelegt und auf diese Weise 1.200 Euro angespart.

4. Der Sportverein LT Vynen, in dem Giesen Mitglied ist, und fünf Xantener Geschäfte haben der „Schule am Ring“ Spenden in einem höheren dreistelligen Bereich zukommen lassen.

5. Die Namen der Firmen „Yoga-für dich-in-Xanten“, „Roll-tech Fa. Reineke“, „Genen Wohnen Kochen Leben“, „grina natürliches bauen“ und Physiotherapie in Vynen“ hat Giesen auf sein Laufshirt drucken lassen. Auch „Laufsport Bunert“ in Kleve mit Marco van Beek als Geschäftsleiter hat Giesens Laufaktion großzügig unterstützt.

6. In der ersten Märzwoche 2021 übergab Giesen seinen Spendenbetrag, den er in schönen Lettern auf einem großen Vordruck aufgetragen hatte, dem Leiter der „Schule am Ring“, Herrn Michael Overlöper.

7. Der Schulleiter übergab dem Läufer einen kreativ in Gold gestalteten Laufschuh als Dankeschön.

8. Mitanwesend war Anne Bongers, die Vorsitzende des Fördervereins der „Schule am Ring“.

9. Der Förderverein wird die vielen sportlichen Sonderaktionen an dieser Schule, wie z.B. Fußballturniere und Exkursionen, mit finanzieren.

10. Zum pädagogischen Konzept der Schule am Ring gehört neben dem Schwerpunkt „Kreativität“ auch der des „Sports“.