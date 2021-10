Seit 2013 wird jährlich der Ehrenamtspreis der Stadt Wesel vergeben. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 26. Oktober beschlossen, erneut zehn Personen und Gruppen auszuzeichnen.

Die Preisträger*innen sind:

Peter Malzbender (NABU Kreisgruppe Wesel e. V.)

Friedhelm Heinzen (Sozialverband VdK Wesel-Mitte/Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Stadt Wesel)

Lauffreunde HADI Wesel e. V.

Rettungshundestaffel Wesel und Umgebung e. V.

Hans-Dietmar Michels (Badminton Verein Wesel Rot-Weiss e. V.)

Dagmar Ewert-Kruse (Bürgerinitiative Historisches Rathaus Wesel e. V.)

Elisabeth Schnieders (Sozialdienst katholischer Frauen e. V.)

Filmkultur Niederrhein e. V.

UNICEF-Arbeitsgruppe Wesel

Karin Mindthoff (Eine-Welt-Gruppe Wesel e. V.)

Die Würdigung ist verbunden mit einer Ehrenurkunde der Stadt Wesel. In Anlehnung an den „Internationalen Tag des Ehrenamtes“ sollen den Preisträger/innen in einer Feierstunde am Samstag, 4. Dezember, die Ehrenamtspreise der Stadt Wesel verliehen werden.

Bei der Auswahl der zu Ehrenden wurden die folgenden, vom Rat beschlossenen Kriterien zugrunde gelegt:

Die Personen, Gruppen oder Vereine engagieren sich freiwillig und unentgeltlich für das Gemeinwohl.

Die zu Ehrenden sind seit mindestens drei Jahren ehrenamtlich tätig.

Eigenvorschläge sind nicht zulässig. Gruppen und Vereine dürfen aber Personen aus ihren eigenen Reihen vorschlagen.

Die Vorschläge sind schriftlich zu begründen.

Ehrungen von Personen, Gruppen oder Vereinen in zwei aufeinander folgenden Jahren sind nicht möglich.

f) Es werden nur Vorschläge von im Stadtgebiet Wesel ehrenamtlich Tätigen angenommen.