Gemütlich pausieren an der Hamminkelner Landstraße

Der Verein "Blumenkamper Bürger" ergriff die Initiative, als auf der Jahreshauptversammlung der Wunsch nach mehr Sitzgelegenheiten in Blumenkamp geäußert wurde. Nach Besprechungen, zwischen dem Vorstand der Blumenkamper Bürger, der Volksbank Rhein-Lippe und Mitarbeitern von ASG zwecks platzierung einer Sitzbank, einigte man sich auf den Standort an der Hamminkelner Landstraße neben dem Ortseingangsschild der Blumenkamper Bürger. Die entsprechenden Arbeiten wurden von ASG schnell und professionell ausgeführt. Die von der Volksbank gestiftete Sitzgelegenheit wurde am 21. Mai von Vertretern der Bank und den Blumenkamper Bürgern eingeweiht, und kann ab sofort für ein gemütliches verweilen zwischen Blumenkamp und der Feldmark genutzt werden.