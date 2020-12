Nach einer Unterstützungsanfrage aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit NRW hat das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Niederrhein e.V. binnen sehr kurzer Zeit über 30 geschulte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus allen Ortsvereinen gewinnen können, in den Alten- und Pflegeheimen des Kreis Wesel Corona-Schnelltests durchzuführen.

Das DRK unterstützt damit das menschliche Bedürfnis, seine Angehörigen zum Jahreswechsel zu besuchen.Jan Höpfner, Präsident des DRK Kreisverband Niederrhein betont: „Die Beschäftigen in den Pflegeeinrichtungen sind seit Beginn der Pandemie in einer besonderen Belastungssituation. Wir unterstützen die Pflegerinnen und Pfleger mit jedem Test, den wir übernehmen, denn so können sie sich auf die anspruchsvolle Pflegetätigkeiten konzentrieren. Insgesamt werden wir durch jeden Test einen kleinen Beitrag leisten, die aktuellen Infektionsrisiken zu mindern.“

Die Schnelltests werden den Angehörigen der Bewohner kostenlos angeboten. Es sei jedoch wichtig, dass diese Schnelltests nur zu bestimmten Zeiten der Infektion und trotz korrekter Anwendung keine absolute Sicherheit geben. Dies ist nur mit einem PCR-Test über ein Labor möglich. Trotz negativem Ergebnis sind die AHA-Regeln weiterhin anzuwenden.

Die Teams waren bereits an den Weihnachts-Feiertagen in verschiedenen Altenheimen von Xanten über Rheinberg, Moers bis Hamminkeln unterwegs. Leider konnte die große Nachfrage zeitlich nicht vollständig bedient werden. Das DRK versucht jedoch, an so viel Stellen wie möglich zu unterstützen.

Besonders dankbar ist Jan Höpfner über die starke Unterstützung aus dem Ehrenamt des DRK.

Neben diesen spontanen Einsätzen plant das DRK den Beginn der Impfkampagne, stellt Impfteams sowie Fahrer und Personal für die mobilen und stationären Impfstationen zusammen und wird die sonst übliche besinnliche und ruhige Weihnachtszeit kaum erleben.

Ebenso finden weiterhin die Testungen an der Corona-Abstrichstelle in Kamp-Lintfort (Bendsteg / Ecke Friedrich-Heine-Alle) statt.

Wegen der Feiertage ist hier jedoch eine Testung für das Gesundheitsamt ab dem 28. Dezember von 9 bis 12 Uhr und für Selbstzahler am 30. Dezember von 15 – 20 Uhr möglich. Die Ergebnisse für Selbstzahler liegen innerhalb 24 Stunden vor.

Fotos zum Beitrag: Jan Höpfner