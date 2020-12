So ein Jahr…

Es war früh am Morgen. Nikolaus hatte gerade sein Pferd gefüttert und freute sich nun auf ein leckeres Frühstück. Knecht Ruprecht wollte eigentlich schon Kaffee kochen und den Tisch decken. Als Nikolaus in ihr Haus kam, warteten aber keine leckeren Brötchen und Marmelade auf ihn. Stattdessen saß Knecht Ruprecht in der Küche und las mit einem mürrischen Gesicht in der Zeitung.

„Was ist denn mit dir los, Ruprecht? Haben wir etwa keinen Kaffee mehr?“, fragte Nikolaus seinen Freund.

„Viel schlimmer“, antwortete Ruprecht. „So ein Jahr hatten wir noch nie! In der Zeitung steht, dass wegen der Corona-Pandemie keine Nikolausumzüge stattfinden dürfen. Wir können also die Kinder in diesem Jahr nicht besuchen! Wir sehen die schönen gebastelten Laternen nicht und die Kinder können auch nicht ihre Nikolauslieder für uns singen.“

„Ich weiß, ich weiß, Ruprecht. Das ist wirklich ein eigenartiges Jahr. Aber wo viele Menschen zusammen kommen, kann man sich auch leicht mit Corona anstecken. Das wollen wir ja unbedingt vermeiden“, erklärte Nikolaus mit einem Seufzen.

„Aber wir haben doch schon so viele Süßigkeiten für die Umzüge besorgt. Was machen wir denn nun damit?“ Knecht Ruprecht schaute Nikolaus fragend an.

„Da mach dir mal keine Sorgen“, sagte Nikolaus. „Ich habe viele Anrufe von Erwachsenen bekommen, die mir genau die gleiche Frage gestellt haben. Wir sind uns einig, dass - wenn wir schon keinen Umzug machen können – die Kinder trotzdem etwas Süßes zum Nikolausfest bekommen sollen. In Obrighoven-Lackhausen möchte uns zum Beispiel der Heimatverein dabei helfen. Und auch in anderen Orten gibt es Menschen, die für uns einspringen. Weißt du was, Knecht Ruprecht? In diesem Jahr muss es eben einmal anders gehen als sonst. Hauptsache, wir bleiben alle gesund. So, und nun lass uns gemütlich zusammen frühstücken.“

Nikolaus, Knecht Ruprecht und der Heimatverein Obrighoven-Lackhausen wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit!