Spendenaufruf für die kleine Joanna!!

Dienstag abend wurde uns eine Unfallkatze gebracht mit schwer verletztem Beinchen , unser Dr operierte sie sofort..das Gewebe wurde gereinigt , begradigt, eine abgerissene Sehne angesetzt, Haut musste geflapt werden, um die Wunde zu schliessen.Es heilt ohne Probleme, Joanna war heute zur Nachkontrolle, der Dr.ist sehr zufrieden.

Nun unsere Bitte an Euch, Ihr Lieben: da die OP für kleine Joanna wieder ein Loch in unsere Kasse reisst, wer hat ein paar Euro für die Maus übrig, sie wird es Euch sehr danken!

Bankverbindung:

Strassenkatzen Wesel und Hamminkeln e.V.

IBAN: DE 56356605991536600015

Betreff: Joanna

Ganz lieben Dank, ohne Euch können wir das nicht tun, was wir tun..