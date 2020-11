Die langjährigen Vorstandsmitglieder der Volksbank Rhein-Lippe eG, Gerd Hüsken und Gerhard Wölki, haben zu Ihrer Verabschiedung in den Ruhestand anstelle von Geschenken um eine Spende für die Bürgerstiftung KREAKTIV gebeten.

Insgesamt kam die stolze Summe von 14 500 Euro zusammen, die die beiden Ruheständler dem dankbaren Stiftungsvorstand Claus Overlöper symbolisch mit einem „Geldkoffer“ übergaben. Gerhard Wölki gehört ebenfalls dem Stiftungsvorstand seit der Gründung von KREAKTIV im Jahr 2006 an.

Zahlreiche Aktionen wie zum Beispiel die beliebten „Naturprojekte“, das jährliche „Circus-Projekt“, die geförderten „Theater AGs“ an Grundschulen in der Region oder handwerkliche Arbeiten sowie verschiedenste Kunstprojekte erfüllen den Förderauftrag der Bürgerstiftung.

Mittlerweile nehmen fast 1000 Kinder jährlich an den vielseitigen Projekten und Veranstaltungen teil, die nachhaltig das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen in der Region begünstigen und bereichern.

Claus Overlöper bedankte sich ganz herzlich für diese Spende.