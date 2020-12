Idee muss man haben! Und wie kann das besser gelingen, als durch einfallsreiche Tierfotos?! So statteten die Mitglieder des Freundeskreises Tierheim Wesel einige ihrer Schützlinge mit adventskompatibler Garderobe aus und schickt einen digitalen Dankesgruß an seine Förderer. Darin heißt es:

Dieses Jahr hat das Tierheim Wesel vor so manche Herausforderungen gestellt.Es hat aber auch allen Beteiligten gezeigt, wie mit großer Solidarität, Teamgeist und außergewöhnlicher Einsatzbereitschaft dieser Krise wirkungsvoll begegnet werden kann.

Da im hektischen Tierheimalltag Dank und Lob gerne mal unter gehen,ist es uns im Namen unserer Schützlinge eine Herzensangelegenheit, den großen und kleinen Menschen, die das Tierheim in vielfältiger Weise unterstützen,

„Danke“ zu sagen: Sie alle sind jene Tierheimhelden, ohne die ein gutes Gelingen unserer Arbeit sicherlich weitaus mühevoller wäre.

Heike Ventur-Jansen und ihr Team wählen warme Dankesworte: Es sei nicht selbstverständlich, dass Menschen in der aktuellen Lagegroßzügig helfen, oft ohne viele Worte und mit unsichtbarer Hand.

"Diese unerwarteten Überraschungen berühren, ebenso wie die Selbstlosigkeit der Jüngsten, die Münzen aus ihrer Spardose für unsere Tiere opfern. Es zählt jeder Cent! Keine Spende ist zu klein, um nicht Teil eines großen Ganzen zu sein, einen Beitrag zu Tierarztkosten und Unterhalt für die Tierheimtiere zu übernehmen oder auch größere Projekte wie die Renovierung des Hundebereiches anzudenken. Wir wissen jede Zuwendung sehr zu schätzen."

Den lieben Menschen, die uns mit Decken, Spielzeug, Kratzbäumen und Futter großzügig versorgen, die Sachspenden vor die Tür legen, weil sie unsere Arbeit nicht stören wollen, danken wir nicht nur für ihre Gaben sondern auch für ihre Sensibilität.Die zahlreichen Weihnachtsgeschenke, die uns aufgrund der Wunschbaumaktion erreicht haben, geben Zuversicht und zeigen uns, dass das Wohl unserer Tiere ein gemeinsames Anliegen ist. Danke dafür und für manchen positiven Zuspruch, der uns in unserem Handeln bestärkt.

Firmen und Kooperationspartner, die aktuell ebenfalls unter der Corona-Situation leiden und uns gerade in dieser Zeit so verlässlich zur Seite stehen, zollen wir höchsten Respekt. Wir danken von Herzen für die langfristige Hilfe.Die Veröffentlichung als Sponsor auf der Tierheimseite www.tierheim-wesel.de ist da nur eine kleine Geste unserer Dankbarkeit.

Danke an diejenigen, die ein Familienmitglied aus dem Tierheim Wesel adoptiert haben und die ganze Vermittlungsphase geduldig mit Verständnis für die geltenden Coronaregeln erduldeten. Auch das erleichterte die Arbeit der Tierheimmitarbeiter,die an vorderster Front stehen und unter erschwerten Bedingungen die Tiere aufopferungsvoll versorgen."

Auch an die aktiven Helfer/innen richtet sich der Dank des Freundeskreises: "Unsere treuen Ehrenamtler entlasten an dieser Stelle enorm, sei es als unermüdliche und wetterfeste Gassigänger oder als Katzenschmuser, die unsereSamtpfoten mit Streicheleinheiten liebevoll verwöhnen.

Die Einweihung des Pfötchencafes zu Beginn des Jahres zusammen mit der Hilfsaktion ‚Wesel Hilft’ zugunsten verletzter Wildtiere in Australien wäre ohne den Verkauf der vielen selbstgebackenen Kuchen nicht so erfolgreich gewesen. Die wundervollen Torten bleiben in unserer Erinnerung. Danke an die fantastischen Kuchenbäcker.

Auch wenn wir auf diese Leckereien beim Adventskranzverkauf verzichten mussten, war das Projekt ein Beispiel für den ausdauernden und kreativen Einsatz der vielen freiwilligen Helfer, deren Einsatzbereitschaft wirklich begeisterte.Die gute Stimmung ging auf unsere Besucher über, die mit dem Kauf der Kränze und weihnachtlichen Gebinde unser Tierheim dankenswerter Weise unterstützten.

Wir danken der Stadt Wesel, die mit uns Wege gesucht hat, die Veranstaltungen in Coronazeiten durchführen zu können und den Medien, die unsere Anliegen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht haben. Wir danken für Ihren ganz persönlichen Einsatz und Ihre Unterstützung.Wir wissen das Engagement und die tolle Arbeit aller, die Verantwortung für unsere Tiere übernommen haben, sehr zu würdigen."

Wer die Schützlinge des Tierheims Wesel darüber hinaus unterstützenmöchte, kann unter info@tierheim-wesel.de oder Tel. 0281/56699 mit dem Tierheimteam Kontakt aufnehmen.