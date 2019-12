Am Sonntag, 19. Januar, holen wir, der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur an St. Mariä Himmelfahrt Ginderich e.V. (KuKuG) wieder den „Ostfriesensport“ an den Niederrhein. Wir treffen uns von 14.00 – 17.00 Uhr wieder nach der gelungenen Premiere in 2019 zum gemeinsamen Bosseln für Jung und Alt und Groß und Klein. Treffpunkt ist in Ginderich am Marktplatz. Das Startgeld beträgt für Erwachsene 5,00 € und für Kinder 2,00 €. Für Verpflegung während des Bosselns sorgen wir. Traditionell endet ein Bosseltag mit einem gemeinsamen Grünkohlessen, wozu wir alle herzlich einladen, Kosten pro Person 10,00 €. Für diese Veranstaltung bitten wir um vorherige Anmeldung unter Tel. 02803/1493, mobil 0171/6736888 oder unter info@kuku-ginderich.de. Wer einen Bollerwagen mitbringen kann, darf das gerne machen.