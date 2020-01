Bei diesem Beethovenkonzert setzt Tobias van de Locht nicht nur auf wohlbekannte Klassiker wie die erste Sinfonie, sondern hat wieder einige Raritäten im Gepäck. Den Anfang macht eine neue Orchestrierung des beliebten Klavierrondos „Die Wut über den verlorenen Groschen“. Diese Version wurde bislang nur auf der Asientour der Dresdner Philharmoniker unter Michael Sanderling gespielt, es handelt sich also um eine europäische Erstaufführung.

Darüber hinaus präsentiert das Orchester Werke, die alle wesentlichen Abschnitte in Beethovens Biographie abdecken: Es wird sowohl Beethovens erstes als auch dessen letztes Orchesterwerk gespielt. Noch in der Bonner Zeit schrieb Beethoven „Musik für ein Ritterballett“, eine ganz bezaubernde Suite, und mit einer Zugabe aus der unvollendeten 10. Sinfonie wird das Orchester das Konzert krönen, so viel sei schon einmal verraten.

Als Beethovens Hochphase gelten die Jahre 1805 bis 1820, in der die meisten Sinfonien, Sonaten und Solokonzerte entstanden, so auch jenes in der seltenen Besetzung Klavier, Violine, Violoncello und Orchester, das als Tripelkonzert bekannt wurde. Dafür konnte Tobias van de Locht die japanischen Mori-Schwestern Asa und Aki sowie den tschechischen Geigenvirtuosen Jiri Kubecek gewinnen mit dem Tobias van de Locht als Klavierpartner verbunden ist.

Zweimal konzertieren das Mori-Trio und das Sinfonische Orchester mit ihrer Beethoven-Odyssee, und zwar:

Samstag 08.02.2020 um 19.00 Uhr, Martinskirche Volmarstein, Hartmannstraße 7, Wetter und

Sonntag 09.02.2020 um 17.00 Uhr, Blote-Vogel-Schule, Witten-Annen, Stockumer Straße 100.

Eintritt: 12 €, Schüler und Studenten 8 €.