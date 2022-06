Kreativ-Projekt war ein Erfolg

Innerhalb weniger Stunden wurden jede Menge kreativer Ideen entworfen – knapp 70 Elftklässler der Hardenstein-Gesamtschule brachen für einen Tag aus dem Schulalltag aus und nahmen beim „Platte“-Projekt in der Werkstadt an mehreren Workshops teil.

„Platte“ ist ein gemeinsames Projekt der Koordinationsstelle Jugendkulturarbeit der Stadt Witten und der Werkstadt, das im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, dass Jugendliche unter fachkundiger Anleitung eigene Ideen in künstlerischen Bereichen entwickeln.

Einer der Schwerpunkte liegt dabei auf Schulprojekt-Tagen – wie beim Projekt der Hardenstein-Schüler, das in Kooperation mit dem Wittener Jugendprojekt „Signal of Youth“ und der LAG/Fachstelle Jugendarbeit NRW durchgeführt wurde.

In den fünf Projekten „Singer/Songwriter“, „Kreatives Storytelling“, „Planer“, „Acting“ und „Podcast“ konnten die Oberstufen-Schüler unter der Anleitung von fünf professionellen Dozenten Ideen entwickeln und umsetzen. Die Zeit dabei war begrenzt. Lediglich drei Stunden standen jeder Gruppe zur Verfügung. Die Ergebnisse wurden anschließend bei jeweils knapp fünfminütigen Präsentationen in der Studiobühne vorgestellt.

Alle vorgestellten Projekte ernteten von den Mitschülern tosenden Applaus. Denn was hier während nur eines Vormittags auf die Beine gestellt worden war, konnte sich wirklich sehen lassen.