Schätze im Museum entdecken

„Schatzkiste goes Museum“ – unter diesem Titel läuft zurzeit eine Ausstellung im Märkischen Museum, bei der es richtig bunt zugeht, denn die Kunstwerke wurden allesamt von Viertklässlern gestaltet.

Hintergrund: Die Wittener Regelschulen beteiligen sich seit fünf Jahren an dem Portfolioverfahren „Meine Schatzkiste“. Dabei bekommen alle Schüler, die von der Grundschule auf eine weiterführende Schule wechseln, einen stabilen Karton, der von der Sparkasse gesponsert wird. Dieser Karton wird im Unterricht zu einer ganz persönlichen „Schatzkiste“ gestaltet. Inhalt: ein Arbeitsbogen, auf den die Kinder ihr Lieblingshobby, ihr Lieblingsessen, ihr Lieblingstier, ihre Größe und vieles mehr schreiben können. Darüberhinaus legt jedes Kind individuelle Gegenstände hinein, die ihm wichtig sind.

Diese Schatzkiste wird an die weiterführende Schule mitgenommen, damit die Lehrer dort die Vorlieben der Kinder und die Kinder selbst besser kennen lernen.

Im Märkischen Museum sind aktuell 250 Deckel der Schatzkisten zu sehen, die im Anschluss an die Ausstellungseröffnung durch Bürgermeisterin Sonja Leidemann, Inga Janz vom Amt für Jugendförderung und Schule sowie Museumsleiter Christoph Kohl von zahlreichen Besuchern bestaunt wurden.

Für Schulklassen werden kostenlos geführte Besuche angeboten. Hierfür wurden Schüler der jetzigen fünften Klassen als sogenannte „Peer-Guides“ geschult. Und die bekommen richtig viel zu tun, denn die Führungen sind nahezu alle bereits ausgebucht.

Ohne Führung kann die Ausstellung im Museum an der Husemannstraße 12 natürlich auch besucht werden, und zwar noch bis Sonntag, 26. Januar. Die Öffnungszeiten: Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr und Donnerstag von 12 bis 20 Uhr.