Wiedermal am Ümminger See zum bummeln, oder besser gesagt,was für die Gesundheit tun, frische Luft schnappen wie auch immer! Am 14.08.20 war Eröffnung des Biergartens, wir waren aber leider nicht da. Es war an diesem Tag ein sehr diesiges Wetter!

hochgeladen von Horst Schwarz

Das neueste, es sind drei Schwäne am Ümminger See in Bochum-Langendreer tot aufgefunden worden. Mman weiß noch nicht woran sie gestorben sind! Das stimmt natürlich traurig.

Hier ist die ganze Schwan Familie noch zusammen

Hier ist auf einem Bild vom 29.07.20 noch die ganze Familie Schwan zu sehen.

Na denn