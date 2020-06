In NRW ist es seit Kurzem wieder erlaubt, dass Selbsthilfegruppen sich treffen. Auch die Selbsthilfe-Kontaktstelle Witten|Wetter|Herdecke öffnet ab Montag den 22.06.2020 wieder ihre Türen. Unter Einhaltung bestimmter Hygiene- und Verhaltensregeln ist es dann wieder möglich, sich vor Ort persönlich beraten zu lassen. Treffen von Selbsthilfegruppen werden ebenfalls wieder in den Räumen der Selbsthilfe-Kontaktstelle an der Dortmunder Straße möglich sein. Die Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle weisen aber darauf hin, dass es keine Empfehlung gibt, sich als Gruppe wieder zu treffen: „Die Entscheidung und Verantwortung, sich unter den vorgegebenen Regelungen zu treffen, obliegt allein den Betroffenen bzw. Interessierten selber. Wir empfehlen allen Gruppen, ins-besondere denen mit chronisch kranken Teilnehmer*innen, diese Entscheidung sorgfältig abzuwägen.“

Maßgeblich für die Hygiene- und Verhaltensregeln sind die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere die Coronaschutzverordnung. Darin sind die grundlegenden „Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum“ sowie das „Abstandsgebot“ definiert. Viele der Regeln sind bereits aus anderen Lebensbereichen bekannt. So ist z. B. das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes (Maske) während des Aufenthaltes auf dem gesamten Gelände (mit Ausnahme der Gruppenräume) vorgeschrieben. Persönliche Beratungsgespräche müssen mit ausreichend Abstand oder hinter einer Spuckschutzscheibe geführt werden und auch in den Gruppenräumen und generell ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Wichtige Neuregelung: Interessierte, die sich über Selbsthilfe informieren und beraten lassen möchten, müssen sich vorab telefonisch melden. Auch die Selbsthilfegruppen können nicht ohne vorherige Anmeldung bei den Gruppenansprechpartner*innen besucht werden.

„Obwohl wir in der Selbsthilfe natürlich sehr vorsichtig sein müssen, freuen wir uns, dass jetzt einiges wieder möglich ist.“, erklärt Anke Steuer, Leiterin der Selbsthilfe-Kontaktstelle. „Wir vermitteln gerne in die Selbsthilfegruppen, auch wenn sich nicht alle Gruppen direkt wieder persönlich Treffen können. Da sich manche Gruppen auch per Videokonferenz austauschen oder anders „digital“ kommunizieren, lassen sich meist trotzdem schon erste Kontakte knüpfen.“