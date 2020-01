Heute kommen wir nach Herbede, zum größten Stadtteil Wittens. Bis 1975 war Herbede sebstständig. Herbede ist in einer hügeligen Landschaft eingebettet und liegt direkt an der Ruhr und dem Kemnader Stausee. Dadurch bietet dieser Stadtteil einen hohen Freizeitwert , auch durch die vielen Rad- und Wanderwege.

Herbede besteht aus 5 Ortsteilen, Herbede, Vormholz , Bommerholz-Muttental, Durchholz und Buchholz-Kämpen. Als besondere Highlight gehören auch die Bereiche des Naturschutzgebiets Hardenstein mit der Burgruine und der Bergbauwanderweg Muttental mit seinen Relikten aus der Zechenzeit. Hier gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Bleibt noch zu erwähnen die Privatbrennerei Sonnenschein in Witten Herbede!

Ein paar Bilder vom Ort sind auch an Bord

Viel Spaß