Westerholt liegt am nördlichen Rand des Ruhrgebiets und gehört heute zur Stadt Herten. Die alte Dorf- und Burgfreiheit steht inzwischen unter Denkmalschutz, ich muss sagen einsame Klasse!

Die Katholische Pfarrkirche St. Martinus

Das alte Dorf Westerholt ist ein malerischer Ort mit

dem Schloss Westerholt und der großen katholischen Pfarrkirche St. Martinus.

Rund 400 Menschen leben heute im ca. 6,5 ha großen historischen Ortskern, der einen besonderen mittelalterlichen Charme versprüht.

So viele gut restaurierte Fachwerkhäuser sieht man selten im Ruhrgebiet. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Westerholt, das "Holz im Westen" von Recklinghausen, im Jahr 799 als Bauernhof, der zur Abtei Essen-Werden gehörte.

Der Ortskern umfasst das Schloss Westerholt, das Dorf und die Wallringzone. Der Name des Ortes wird 1047 und das Geschlecht der Grafen von Westerholt 1193 erstmals urkundlich genannt.

Die Freiheit wuchs um die Pfarrkirche St. Martini, die 1310 Erwähnung findet. Wie man heute noch sehen kann, war die Siedlung mit Wall und Gräben befestigt. Sie war im Norden durch die 1873 abgerissene Freiheitspforte und im Südosten durch die noch erhaltene Mühlpforte zugänglich.

Die aus ehemaliger Burg (jetzt Schloss) und vorgelagertem Dorf eine Einheit bildende Gesamtanlage Freiheit Westerholt stellt eines der am besten erhaltenen Beispiele mittelalterlicher

Siedlungsgründungen für die ehemals in Westfalen zahlreichen Dorf- und Burgfreiheiten dar.

Mit der fast komplett erhaltenen Gesamtanlage ist sie in ihrer Intaktheit und Vielgestaltigkeit ein für das Ruhrgebiet einzigartiges Dokument. Die Freiheit ist ein herausragendes Beispiel für eine als Gesamtanlage erhaltene Dorf- und Burgfreiheit.

Von den ca. 80 gut erhaltenen Gebäuden sind 58 Fachwerkhäuser als Einzelobjekte in die Denkmalliste eingetragen worden.

Tip: Foto Motive reichlich