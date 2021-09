Der 4. Eignerbachlauf in Velbert-Tönisheide hatte es Erich Reinhold angetan. Im 10 km-Lauf lief der FunVorRun-ler am Ende in sehr guten 46:05 min. über die Ziellinie.

In der vierten Auflage der Laufveranstaltung konnte Ausrichter ASV-Tönisheide sogar einen Teilnahmerekord verzeichnen: 340 Läuferinnen und Läufer starteten nach der Corona-Pause über Strecken mit Längen zwischen 1,5 und 10 Kilometer.Einfach war die Strecke nicht. "Die lange Strecke beinhaltete zwei Steigungen á 15 Prozent, so dass auch rund 80 Höhenmeter zu überwinden waren", erzählt Erich Reinhold.

In seiner Altersklasse M65 gingen 10 Läufer an den Start. Erich Reinhold musste am Ende nur Roland Baumm (Bayer Uerdingen/44:14 min.) und Thomas Butzbach (Athletik Waldniel/45:35 min.) den Vortritt lassen und holte sich mit seiner Zeit von 46:05 min. bei der Siegerehrung "Bronze" in der M65 ab.