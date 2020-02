Laufdress und Laufschuhe blieben am ersten Februar-Freitag im Schrank, stattdessen versammelten sich rund 50 Läufer/innen von FunVorRun Witten 'in Zivil' am Parkplatz Nachtigallstraße zur Fackelwanderung. Das Wetter war schlichtweg Klasse - kalte Luft und ein sternklarer Himmel begleiteten die fröhlichen Freizeitsportler an diesem Abend. Für Beleuchtung und warme Atmosphäre sorgten Fackeln, an deren Licht nicht nur die Erwachsenen, sondern auch viele Kinder der Aktiven ihre Freude hatten.

Dahin, wo einst Zwergenkönig Goldemar sein Unwesen trieb

Vom Nachtigallparkplatz führt der Wanderweg über Schloss Steinhausen und 'Auf der Marta' zur Burgruine Hardenstein. In den Geschichtsbüchern nachzulesen ist, dass die heutige Burgruine Hardenstein zwischen 1345 und 1354 erbaut wurde und der Zwergenkönig Goldemar dort wohnte. Was es der Sage nach mit Goldemar auf sich hatte, trug Thomas Hoeper vor Ort vor und sorgte dabei für Gruselmomente... immerhin kam ein zu neugieriger Küchenjunge durch die Hand von Goldemar ums Leben.

Ein leckeres Büfett zur Abrundung

Den Abschluss fand die Wanderung auf dem Nachtigall-Parkplatz. Ein leckeres Büfett, zu dem alle beigetragen hatten, und viele nette Unterhaltungen luden trotz kühler Temperaturen zum langen Verweilen ein - gelebtes Gruppenleben der großen Laufgruppe.