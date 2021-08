Vor gewaltigen 35.000 Zuschauern ging es für Olaf Dau (60) und sein superkart-team.de am Wochenende in das völlig verregnete Assen/NL bei den Jacks Racing Days an den Start.

Voller Wetterkapriolen war das gesamte Wochenende: Von Starkregen über Sonnenschein war alles dabei. Insgesamt sollten am Wochenende Drei Rennen veranstaltet werden.

So ging es für Olaf Dau (Startnummer 17) vom zufriedenen Startplatz 15 in das Rennen mit großem Teilnehmerfeld und trockenen Verhältnissen. Dort konnte er sich einen sehr guten 9. Platz einfahren.

Das zweite Rennen dann im strömenden Regen mit dem 12. Platz ebenso zufriedenstellend.

Das Finale und dritte Rennen sollte dann alles toppen:

Am Vorstart liefen die Vorbereitungen auf ein trockenes Rennen mit Slickreifen. Schon in der Einführungsrunde dann ein Wolkenbruch. Beim Start in der ersten Kurve dann die ersten Crashs in dem Olaf Dau mit zwei Berührungseinschlägen gerade noch weiterfahren konnte. Nach Zwei Runden auf Slicks im strömenden Regen kam das Safety Car und zwei Runden später wurde das Rennen dann abgebrochen und nicht mehr gestartet.

Olaf Dau zum Wochenende: "Das war ein Wochenende mit Wetterchaos, aber ich bin mit den Ergebnissen trotzdem sehr zufrieden, das Superkart lief problemlos dank der Betreunung von Jan Cramer/NL und VM-Motor/Tschechien und meinen Mechanikern Adri Gorissen und Gero Knifiz. Vielen Dank an meine Sponsoren felgenzentrum.com, Lanwehr Mineral Öl und meine Hauptsponsoren der Tiemeyer Gruppe und 1/2/3 Autoteile, die mir überhaupt einen Start ermöglichten".

Sollte das Sponsorenpaket für das nächste Jahr wieder stehen, geht es erneut nach Assen zu den Jacks Racing Days und hoffentlich nach Corona wieder mit 100.000 Zuschauer,