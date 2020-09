Die Tage werden kürzer, am 22./23.9. heißt es "Sommer adé". Die Wittener Laufgruppe "FunVorRun" wechselt deshalb nach dem Sterntalerlauf am kommenden Sonntag (Start 10 Uhr ab Gemeinschaftskrankenhaus Witten-Herdecke) in seinen Winterlaufplan... Zum Sommerabschluss gab es was Süßes :-)

Sommer und ein leckeres Eis gehören nun mal zusammen. Das wussten auch zwei ungenannt bleiben wollende Läufer - wir nennen sie mal Nicole N. und Stefan C. aus W. an der R. - und hatten einen tollen Vorschlag:

In den letzten Sommerlauf ab dem Nachtigallparkplatz sollte der Besuch einer Eisdiele in Wengern eingebunden werden. Gesagt, getan und rund 30 FunVorRun-ler schnürten an diesem Tag besonders gerne ihre Laufschuhe.

Ab dem 21. September laufen wir dann über den Winter (jeweils um 18:45 Uhr, Dauer rd. 1 Stunde):

montags: ab Parkplatz Lohmann/Ruhrtal 2

mittwochs: ab Parkplatz Lohmann/Ruhrtal 2

freitags: ab Parkplatz Nachtigallstraße

sowie - wie bisher:

sonntags um 10 Uhr ab der Hardenstein-GS (Wilbergstraße) über 12 - 13 km (je nach Tempo zwischen 1:35 und 2:00 Stunden) (nicht am 20.09.). Siehe auch: www.funvorrun-witten.de !