Bebelstraße: Durchgang verschönert

Müll, Hundeklo, Abstellplatz für ausrangierte Einkaufswagen – so sah es lange Zeit am Durchgang vom Sparkassen-Parkplatz zur Bebelstraße aus. Dank vieler fleißiger Hände finden sich dort nun Hochbeete mit Gemüse, Obst und Kräutern. Und auch die Garagenwand am direkten Zugang zur Bebelstraße wurde aufgemöbelt.

Stark gemacht haben sich dafür die Mitglieder vom Annener Kreativ-Quartier. Die nötige finanzielle Unterstützung erfolgte übers Kulturbüro der Stadt Witten durch Mittel aus der NRW-Förderung „Kulturbonbon“. Zusätzliche Finanzspritzen gab’s von der Sparkasse, der WBG und der SPD.

Elf Kinder aus der Geschwister-Scholl-Straße und der Bebelstraße haben die Kreativ-Quartier-Mitarbeiterinnen Birgit Wewers, Vivien Knoth und Gisela Kimmel tatkräftig beim Anlegen der Hochbeete unterstützt und gemeinsam mit Ruth Sommerhoff die Garagenwand in eine Mosaik-Wand verwandelt.

Die erste Resonanz ist durchweg positiv, wie Birgit Wewers berichtet: „Die Leute, die vorbeikommen, sagen ‚Ist das toll, sieht das jetzt schön aus hier’“.

Angst, dass der Durchgang in Zukunft wieder zugemüllt wird, hat Birgit Wewers gleich aus zwei Gründen nicht: „Die Kinder passen mit auf, und durch die Hochbeete ist auch nicht mehr so viel Platz, um Müll hinzuschmeißen.“