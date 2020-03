Projekt "Verrückt? Na und!" macht seelisch fit in Schule und Ausbildung

Während an Schulen Dinge wie Rauchen, Mobbing oder Sucht regelmäßig im Unterricht thematisiert werden, bleibt die seelische Gesundheit oft außen vor. Seit fünf Jahren bieten Viadukt e.V, Wetterleuchten e.V, der Sozial-psychiatrische Dienst Witten und Haus Billerbeckstraße – Bethel das Projekt „Verrückt? Na und! – Seelisch fit in Schule und Ausbildung“ an. Doch bislang haben erst sechs Schulen in Witten, eine in Wetter und bislang noch nicht eine einzige in Herdecke daran teilgenommen.

Ziel des Projekts ist, Kinder und Jugendliche ab der achten Klasse für das Thema „Seelische Gesundheit“ zu sensibilisieren und Ressourcen für den Erhalt psychischer Gesundheit sowie Verhütung psychischer Krankheit zu erarbeiten. Angeboten werden Projekttage und Projektwochen, während denen Zweierteams, bestehend aus einem fachlichen Experten und einem „Persönlichen Experten“, die Schule besuchen. Bei den Persönlichen Experten handelt es sich um Menschen, die selbst psychisch erkrankt, aber stabil sind, ihre Erkrankung gut in ihren Alltag integriert haben, für das Projekt speziell geschult wurden und den Schülern mit ihrer Geschichte quasi als „Lebenslehrer“ im Gespräch zur Verfügung stehen. „Die Art des Teams kommt immer gut an“, weiß Projektkoordinatorin Barbara Diolosa-Paszek aus Erfahrung.

Die Schüler lernen Warnsignale seelischer Krisen kennen, hinterfragen Ängste und Vorurteile psychischer Krisen, erfahren, wer und was helfen kann und finden heraus, was ihre Seele stärkt.

„Zur Aufklärung und Stärkung der Schüler im Bereich seelischer und körperlicher Gesundheit ist dieses Schulprojekt eine sinnvolle und passende Ergänzung“, sagt Barbara Diolosa-Paszek. „Wir würden uns daher freuen, wenn wir bei weiteren Schulen in Witten, Wetter und Herdecke Interesse für das Projekt wecken können.“

Weitere Infos gibt es bei Viadukt e.V unter der Rufnummer 5 80 93 44.