Am Mittwochvormittag, 30. September wird die Verkehrsführung im Bereich Möhnestraße/Ernst-König-Straße im Stadtbezirk Neheim geändert.

Der erste Bauabschnitt von Transportbeton Westenfeld, an der Firma Herbrügger vorbei, bis zur Ernst-König-Straße, ist weitgehend abgeschlossen, dementsprechend wandert die Baustelle jetzt auf die andere Seite der Ernst-König-Straße in Richtung Moosfelde. Der Abschnitt zwischen Ernst-König-Straße und Zu den Gärten wird komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt (Anlieger bis Bebauung Bereich Möhnestraße 149 von der L745 frei). Eine verkehrliche Anbindung des Wohngebietes Ernst-König-Straße sowie des Bereiches der Firma Herbrügger und weiter Richtung Innenstadt besteht voraussichtlich bis November nur noch über die Graf-Gottfried-Straße. Eine dementsprechende Umleitung wird eingerichtet.