Heftig gescheppert hat es am Montagnachmittag, 30. März in Xanten. Wie die Polizei mitteilt, landete dabei eine Auto nach einem Verkehrsunfall im Graben.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 16.05 Uhr ein 58-jähriger Mann aus Alpen die Römerstraße in Richtung der Straße Winnenthal.

Im Kreuzungsbereich zur Sonsbecker Straße/Weseler Straße (L 460) übersah er eine 43-jährige Frau aus Alpen, die mit ihrem Pkw die Sonsbecker Straße aus Sonsbeck kommend in Richtung Wesel befuhr. Infolge der Kollision im Kreuzungsbereich wurde der Pkw des 58-Jährigen in den Graben geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Die Feuerwehrlöschgruppe aus Birten, der Löschzug Xanten-Mitte sodie die Löschgruppe Veen er Freiwilligen Feuerwehr Alpen mussten den Fahrer aus seiner Zwangslage befreien.

Ins Krankenhaus gebracht

Der 58-Jährige verletzte sich bei dem Unfalli schwer und wurde mittels Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht. Die 43-Jährige verletzte sich leicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 460 zwischen der Winnenthaler Straße und der Straße Neuer Bruchweg in beide Fahrtrichtungen durch Polizeibeamte für 90 Minuten gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge, an denen mittlerer Sachschaden entstand, wurden abgeschleppt.