Mangas haben in Japan eine lange Geschichte, weiß die Sonsbeckerin Vanessa Säger. Diese Kunstform sei mehr als nur Comic. Es ist eine eigenständige Literatur mit denen ihre Schöpfer, die "Mangakas", Bereiche wie Fantasie, Thriller oder Mystery abdecken.

Von Christoph Pries

Es ist die unverwechselbare Handschrift der Mangas, die Vanessa Säger fasziniert. Sowohl die Zeichnungen sind einzigartig, als auch die Charaktere der Figuren - oftmals schrill und schräg, begeistern die Schülerin des Xantener Stiftsgymnasiums. So ist es kein Wunder, dass sich daheim im Bücherregal 233 Mangas finden. "Sie ist Stammkundin bei einer großen Buchhandlung und bei einem großen Versandhändler", lacht Vater Jochen Säger, der das Hobby seiner Tochter gut heißt.

Kreative Phase

Der Einstieg in die Welt der japanischen Mangas begann mit den "Pokemons". Die Taschenmonster zeigten Vanessa Säger den Weg. "Hierbei geht es um Freundschaft, Gemeinsinn, aber auch Wettbewerb".

Irgendwann setzte sich Vanessa Säger auch selber an den Schreibtisch, nahm Blei- und Buntstifte zur Hand und begann zu zeichnen. Mit "Mew" einer Pokemon-Figur begann diese kreative Phase.

Inzwischen zeigt sich die 17-Jährige erstaunlich stilsicher. Mit geübter Hand und Blick fürs Detail illustriert sie Charaktere aus ihrem Lieblings-Manga "Black Butler". Die Handlung spielt im viktorianischen England und besticht nach Ansicht von Vanessa Säger durch einen "sehr schönen Zeichenstil".

Helden und Dämonen

Das Zeichnen von Helden und Dämonen begeistert sie auch heute noch. So sehr, dass sie jetzt einige ihrer Arbeiten in der Xantener Stadtbücherei ausstellt. Hier finden sich dann an den grauen Betonwänden Zeichnungen von "Itachi Uchia", "Sebastian Michaelis" oder "Junko Enoshima".

Die "Otakus", wie sich die Kenner der Manga-Welt selbst gerne nennen, sind untereinander durch die sozialen Medien vernetzt. "In Alpen, Sonsbeck und Xanten gibt es aber nur sehr wenige", bedauert Vanessa Säger.

Dafür reist sie dann zum Japantag nach Düsseldorf. Hier sind die "Otakus" fast unter sich. Äußeres Zeichen bildet die Kostümierung der Fans. Vanessa hat sich dabei als "Dabi" verkleidet, "einem sehr geheimnisvollen Charakter", wie sie verrät.

Der große Traum

Der große Traum der 17-jährigen Sonsbeckerin ist es einmal nach Japan zu reisen. Die Welt der Mangas ist hier allgegenwärtig. Es gibt Geschäfte oder Restaurants, in denen sich alles um diese Kunsform dreht.

Das wichtigste Thema für Vanessa Säger ist aber erst einmal das Abitur zu schaffen. Danach peilt sie eine Studium an. Ob Biologie oder Kunst ist dabei noch völlig offen. Vielleicht hält sie es auch wie "Dabi" und ihre Zukunftspläne bleiben erst einmal ein Geheimnis.

Die Ausstellung

Noch bis zum 29. Februar sind die Zeichnungen der 17-jährigen Schülerin Vanessa Säger aus Hamb in der Stadtbücherei Xanten zu sehen.

Die ausgestellten Zeichnungen sind hauptsächlich mit Blei- und Buntstiften gefertigt.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Bücherei besichtigt werden.