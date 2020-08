"Auch um das Amphitheater in Birten ist es durch Corona still geworden. Die Piraten haben die Pestflagge gehisst und mussten leider alle Vorstellungen auf das nächste Jahr verschieben. Hoffentlich kommen sie gut durch diese schwere Zeit.", schreibt Ralf Riese, im Auftrag der Freilichtspiele Amphitheater Birten.

Auch die Klanghelden, die das Publikum im letzten Jahr mit Comedy und Musik bestens unterhalten haben, müssen alle Veranstaltungen auf 2021 verschieben und tun alles, um diese schlimme Zeit zu überstehen. "Wer sie unterstützen will, der bucht noch Termine im Biergarten an der Weseler Niederrheinhalle. Hier lassen die Klanghelden zahlreiche Künstler auftreten.", heißt es weiter in der Ankündigung.

Highlight dieser Saison

Doch ganz ohne ein Highlight möchte sich der Freilichtspiele Amphitheater Birten nicht aus der diesjährigen Saison verabschieden. Mit "Filme für Freunde" wird das erste Birtener Sommerkino im römischen Rund mit viel Platz und ganz Corona-Konform präsentiert.

Die Termine

Die "Filme für Freunde" finden statt am 28., 29. und 30. August sowie am 4., 5. und 6. September. Laufen werden dann folgende Filme:

28.08. "Der Junge muss an die frische Luft"

29.08. "Rocketman"

30.08. "Parasite"

04.09. "Die Hochzeit"

05.09. "Dirty Dancing"

06.09. "Monsieur Claude und seine Töchter 2"

Eintrittskarten

Karten gibt es wegen Corona nur im Vorverkauf über die Internetseite von "Filme mit Freunden" und deren Facebookseite. Der Vorverkauf soll schon bald starten. Mehr Infos dazu auf der Internetseite von Filme mit Freunden unter: https://www.filmemitfreunden.de