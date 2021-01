"Wann haben Sie zuletzt Ihre Fotodateien gesichtet?", fragt der Lions Club Xanten und liefert damit "einen guten Grund, die eigenen Aufnahmen einmal wieder durchzusehen". Denn: „Wir suchen ein schönes Wintermotiv für unseren Lions Adventskalender 2021. Jeder kann mitmachen!“, sagt Marion Ruisinger, amtierende Präsidentin der Xantener Lions.

Unter allen Teilnehmern wird die Fotoaufnahme ermittelt, die am meisten überzeugt. Der Gewinner erhält einen Restaurant-Gutschein im Wert von 80 Euro.

Bildmotive

Als Bildmotive infrage kommen verschneite Gebäude, Denkmäler oder Wahrzeichen, die typisch sind für die Ortschaften Xanten, Alpen oder Sonsbeck. "Die Aufnahmen können schon einige Jahre alt sein, denn zurzeit bietet das Wetter in unserer Region keine Gelegenheiten für aktuelle Schneebilder. Falls die weiße Pracht in den kommenden Wochen doch noch für schöne Wintermotive sorgt, können Hobbyfotografen gezielt auf Motivsuche gehen.", heißt es in der Ankündigung.

Einsendeschluss für Fototwettbewerb

Der Einsendeschluss für den Fotowettbewerb ist bis zum 31. März 2021 verlängert worden. Die Bilddaten können gemailt werden an: praesident@lions-xanten.de

Weitere Hinweise für die Teilnahme am Fotowettbewerb sind auf der Homepage zu finden unter: www.lions-xanten.de