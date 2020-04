Wie die Baubehörde "StraßenNRW" mitteilt, kommt es zu Sperrungen in der Autobahn Anschlussstelle (A57) in Sonbeck.

In Fahrtrichtung Krefeld ist die Ausfahrt von Dienstag, 7. April, bis Donnerstag, 9. April, um 7 Uhr gesperrt. Die Auffahrt gleicher Fahrtrichtung wird ab Mittwoch, 8. April, 8 Uhr bis Donnerstag, 9. April, um 7 Uhr gesperrt. Die Umleitung für die Ausfahrt führt über die Anschlussstelle Alpen. Für die Auffahrt wird die Bedarfsumleitung U82 benutzt, Diese leitet den Verkehrsteilnehmer über die L491 und B58 zur Anschlussstelle Alpen.

Grund der Sperrung, so StraßenNRW, ist eine Veränderung der Verkehrsführung in der vorhandenen Dauerbaustelle. Dort wird eine transportable Schutzwand eingerichtet.