Am Dienstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall kurz vor der Unterführung in Hüsten. Der 19-jährige Fahrer eines Transporters war gegen einen Baum gefahren.



Gegen 12.53 Uhr musste die Feuerwehr ausrücken. Aufgrund der ersten Meldung gingen die Einsatzkräfte von einer eingeklemmten Person aus. Glücklicherweise waren die Insassen des Transporters jedoch nicht eingeklemmt, sodass ein Großteil der Feuerwehrkräfte wieder in die Standorte einrücken konnte. Der Löschzug Hüsten sicherte die Einsatzstelle ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab, bis ein Abschleppwagen das Fahrzeug geborgen hatte.

Insassen in Krankenhaus gebracht



Die drei Insassen wurden vom Rettungsdienst betreut und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Nach ca. einer Stunde konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.