Geschädigter Pkw gesucht

Beim Einparken auf einem Supermarkt-Parkplatz an derVon-Lilien-Straße in Hüsten beschädigte eine Autofahrerin am Mittwoch einen geparkten Pkw.

Die Unfallzeit lag gegen 16.30 Uhr. Bei dem Unfall wurde die linke Vorderseite

eine schwarzen Autos beschädigt.

Nachdem die Autofahrerin einige Minutengewartet hatte, hinterließ sie ihre Visitenkarte am Scheibenwischer des

beschädigten Autos. Anschließend fuhr sie nach Hause. Um ihren Pflichten der

Schadensregulierung nachzukommen, fuhr sie wenig später zurück zum Parkplatz. Zudiesem Zeitpunkt war das beschädigte Auto bereits nicht mehr vor Ort. Die

Arnsbergerin erstattete anschließend eine Unfallanzeige bei der Polizeiwache an

der Bahnhofstraße. Zur Klärung des Sachverhalts wird jetzt das beschädigte Auto

gesucht.

Visitenkarte reicht nicht



Wer kann Angaben zu dem schwarzen Pkw machen? Wer war mit dem Auto amMittwoch, 25. November, gegen 16.30 Uhr in dem Supermarkt einkaufen? Hinweise nimmt die Polizei

in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen. Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich daraufhin: "Das Verlassen der Unfallstelle nach wenige Minuten und

das Hinterlassen einer Visitenkarte erfüllen nicht die Pflichten zur

Schadensregulieren und können den Straftatbestand der Unfallflucht erfüllen!"