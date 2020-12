Auf dem Bruch wurde am Freitag, 11. Dezember, zwischen 8 und 21 Uhr ein schwarzer Roller gestohlen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Nelkenstraße ein schwarzes Mofa entwendet. In der Henzestraße wurdeim gleichen Zeitraum ein schwarz/rotes Mofa gestohlen. Am Sonntagabend wurden Beamte auf eine Personengruppe in der Lagerstraße aufmerksam. Beim Erblicken des

Streifenwagens liefen die Personen davon. Sie ließen einen unverschlossenen

Roller zurück.



Inwieweit die Fälle miteinander zusammenhängen, ist Bestandteilder polizeilichen Ermittlungen. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter Tel. 02932 / 90 200 oder

an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.