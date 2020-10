Am Donnerstagmorgen, 1. Oktober, kam es auf der Bahnhofstraße gegen 7.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 7-jährigen Mädchen und einer Radfahrerin. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Die Radfahrerin blieb kurz bei dem Mädchen, fuhr allerdings anschließend davon. Sie wird als circa 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Sie trug einen dunkelgrauen Arbeitsanzug. Die Radfahrerin und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an die Polizeiwache in Arnsberg unter Tel. 02932/90200.