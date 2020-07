Am Samstag, 1. August, bietet der Verkehrsverein Arnsberg die öffentliche Stadtführung: „Bei den Grafen, Kurfürsten und Preußen“ an. Die Teilnehmer erleben eine spannende Führung durch Raum und Zeit im historischen Stadtkern von Arnsberg.



Gemeinsam mit dem Stadtführer geht es durch die interessanten Winkel und Gassen und entlang der imponierenden Sehenswürdigkeiten - eine Zeitreise vom Mittelalter über den Klassizismus bis hin zur Neuzeit mit insgesamt über 780 Jahren Stadtgeschichte. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Neumarkt/ Ecke Steinweg (Preis: Erwachsene vier Euro/ Kinder bis 14 Jahre zwei Euro).

Anmeldung unbedingt erforderlich



Eine Anmeldung mit Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer ist unbedingt erforderlich. Für die Teilnehmer der Stadtführung besteht die Pflicht, den Mund-Nasenschutz zu tragen. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt, Abstände sind einzuhalten und die Führung innerhalb von Sehenswürdigkeiten kann nicht erfolgen. Weitere Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.