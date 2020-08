Was hat Arnsberg-Neheim mit der griechischen Antike zu tun und wie hat dem Papst Arnsberger Bier geschmeckt? Diese Fragen werden in den neuen kurzweiligen Youtube-Clips der Stadt Arnsberg beantwortet, die gemeinsam mit dem Verkehrsverein Arnsberg e. V. und den Stadtführerinnen Dorothe Domke und Beatrix Marienfeld erstellt wurden.



Jeweils neun einzelne Kapitel ergeben eine erlebnisreiche Stadtführung durch die Stadtteile Arnsberg und Neheim. Dabei werden Zahlen, Daten und Fakten genannt, in erster Linie aber heitere Geschichten, kleine Anekdoten und Geheimtipps vorgestellt. Natürlich wird nicht alles verraten, denn die Videos sollen sowohl Tagesgästen und Urlaubern aus nah und fern, aber auch allen BürgerInnen Lust darauf machen, Arnsberg noch genauer zu erkunden und sich vielleicht einer der zahlreichen Erlebnis-Stadtführungen anzuschließen.

Weitere Clips in Planung



Bis dahin können die Youtube-Clips im Kanal der Stadt Arnsberg angesehen werden, außerdem sind sie bisher auf den Internetseiten des Verkehrsvereins Arnsberg e. V. sowie der Stadt Arnsberg unter www.arnsberg.de/tourismus verlinkt. Weitere Clips mit Infos und Tipps aus den anderen Stadtteilen befinden sich in Planung. Die Erstellung und Veröffentlichung der Kurzfilme sind Teil verschiedener Sommeraktionen im Arnsberger Stadtgebiet, die in den vergangenen Wochen unter Berücksichtigung der Coronaschutzmaßnahmen entwickelt wurden.