Was vor zehn Jahren mit einer Live Band und bereits gut gefüllter Halle begann, ist inzwischen zur "größten Karnevalsparty in Alt-Arnsberg geworden": Am Samstag, 22. Februar, findet wieder die "Faschings-Gaudi" in der Schützenhalle Niedereimer statt.

Von Anfang an dabei war DJ Holger Mast, der mit dem Wechsel zwischen Karnevalhits, Charts und Partykrachern die Jecken aller Altersklassen zum Schunkeln und Tanzen bringt. Die besten Kostüme werden dabei auch in diesem Jahr wieder prämiert. Die Tore zur Schützenhalle öffnen sich um 19.30 Uhr.

Karten



Eintrittskarten gibt es zum Preis von sechs Euro bei Getränke Korte, Lotto Gruttmann im Brückencenter und bei Karl´s Hof in Niedereimer. Die Abendkasse wird ebenfalls geöffnet sein. Dort kosten die Tickets dann 8 Euro.