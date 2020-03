Am Sonntag, 8. März, findet um 15 Uhr eine öffentliche Führung durch die neue Sonderausstellung im Sauerland-Museum statt. Die Museumsführer vermitteln viele Hintergrundinformationen, die die Ausstellung zusätzlich bereichern.

Die neue Sonderausstellung "Das Paradies vor der Haustür" nimmt die Wechselbeziehungen der Regionen Sauerland und Ruhrgebiet in den Fokus. Vor allem die touristische Entwicklung im Sauerland wird herausgestellt.Die Ausstellungsführung dauert etwa 90 Minuten und kostet für Erwachsene 9 Euro inklusive Eintritt, ermäßigt oder Kinder 4,50 Euro inklusive Eintritt. Da alle Führungen auf 25 Teilnehmer begrenzt sind, ist eine vorherige verbindliche Anmeldung erforderlich unter Tel. 02931/ 94-4444 oder unter sauerlandmuseum@hochsauerlandkreis.de.

Termine + Gewinnspiel



Die nächsten Führungen finden an folgenden Terminen statt: Sonntag, 5. April, 15 Uhr Sonntag, 3. Mai, 15 Uhr. Begleitend zur Ausstellung gibt es ein Gewinnspiel, das an der Museumskasse erhältlich ist. Die Fragen können auch gemeinsam mit Kindern beantwortet werden. Zum Finale der Ausstellung Ende August werden zahlreiche Preise unter allen richtigen Antworten verlost - darunter eine Übernachtung im Fünfsternehotel in Schmallenberg oder Eintrittskarten für das Elspe Festival in Lennestadt.

Die Gäste der Ausstellung können sich auf viele sehenswerte Exponate freuen.

Schon jetzt "Publikumsliebling"



Schon jetzt ist der Wohnwagen "Eriba Puck" mit einem Lloyd Alexander als Zugwagen zu einem Publikumsliebling geworden. Zusätzlich können Interessierte in einer begehbaren Kabinenbahn aus Willingen oder einem Bob, der sonst in der VELTINS-EisArena unterwegs ist, besondere Museumserlebnisse genießen.