Stadtführung „Arnsberger Sagen, Mythen und Legenden“ am 10. Juli

Am 10. Juli um 20 Uhr bietet der Verkehrsverein Arnsberg die Erlebnisführung „Arnsberger Sagen, Mythen und Legenden“ an. In der Stadtführung wird ausführlich Arnsbergs mystische Vergangenheit behandelt. Denn wer an den malerischen Gassen und den verträumten Fachwerkhäuschen vorbeikommt, wird sich umgehend in eine andere Zeit versetzt fühlen.

Doch nicht nur belegte Fakten haben das geschichtliche Geschehen der Stadt gestaltet, auch sagenhafte Erzählungen prägten die Jahrhunderte. Verschiedene Arnsberger Sagen und Mythen werden den Teilnehmern während des Erlebnisrundgangs geschildert, die ihnen einen ganz neuen Blick auf die Stadt ermöglichen.

Treffpunkt ist um 20 Uhr an der Klosterstraße/ Hirschberger Tor (Preis: Erwachsene 5 Euro/ Kinder bis 14 Jahre 3 Euro).

Anmeldung erforderlich



Teilnehmer werden gebeten, folgende Hygienebestimmungen zu beachten: Eine Anmeldung mit Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer ist unbedingt erforderlich.Für die Teilnehmer der Stadtführung besteht die Pflicht, den Mund-Nasenschutz zu tragen.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt, Abstände sind einzuhalten und die Führung innerhalb von Sehenswürdigkeiten kann nicht erfolgen. Weitere Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.