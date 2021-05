Die Phantasiewerkstatt Arnsberg bietet jetzt einen Onlinekurs für Kinder an. Im „Einführungskurs – Programmieren lernen mit C“ tauchen Schülerinnen und Schüler in die spannende Welt der Rechnerprogrammierung ein. Das Ziel: selbstständig kleine Computerprogramme schreiben zu lernen.



Zusammen mit dem jungen Dozenten-Team Emilio Pielsticker und Erik Schneidewind lernen die Jugendlichen Schritt für Schritt anhand praktischer Übungen und wagen sich dabei an scheinbar immer komplexere Programmierprojekte. An insgesamt sieben Terminen geht es um Themen wie: Darstellung und Verarbeitung von Informationen im Rechner, Einführung in die Programmierung mit C - Anweisungen und Datentypen, Programmausgaben und Benutzereingaben, Zeit und Zufall, einfache Computergrafiken. Mit diesem Wissen können die jungen Programmier*innen sogar schon ein kleines Computerspiel entwickeln. Um eine individuelle Betreuung auch online zu gewährleisten, ist die Gruppe auf insgesamt acht Teilnehmende begrenzt.

Mit und ohne Vorerfahrungen



Der Onlinekurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Schuljahrgänge - mit und ohne Vorerfahrungen. Neben Interesse an Technik und Mathematik sollten Teilnehmende über sichere Tastschreibkenntnisse verfügen. Technischen Voraussetzungen sind: Computer (Windows 7 bis Windows 10), Mikro, Lautsprecher, Kopfhörer oder Headset, stabile Internetverbindung, E-Mail-Postfach und Zoom-Zugang. Am ersten Kurstermin werden organisatorische Fragen und technische Probleme geklärt, sowie die notwendigen Werkzeuge zum Schreiben von Computerprogrammen installiert.

Termine und Anmeldung