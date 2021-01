In Behinderteneinrichtungen übernimmt der Bund ab sofort die Personalkosten für die Corona-Tests. Darauf hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hingewiesen.

"Das ist ein weiterer Schritt auf dem Weg aus der Pandemie", sagte LWL-Direktor Matthias Löb am Freitag (22.1.) in Münster. In der Vergangenheit hatte es Auseinandersetzungen gegeben, wer für die Kosten des Personals aufkommen solle, das in Werkstätten und Wohnheimen für Menschen in Behinderungen auf das Corona-Virus testet. Die Tests selbst zahlen die Krankenkassen.

LWL bietet Unterstützung an



Löb weiter: "Erfreulicherweise bekennt sich damit der Bund zu einer bundesweit einheitlichen Corona-Teststrategie für alle verletzlichen Personengruppen. Das ist ein großer Erfolg, denn auch Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sind besonders schutzbedürftige Orte mit potentiell erhöhtem Infektionsgeschehen, wie der Beschluss der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten und -präsidentinnen feststellt." Für die Herausforderung, die Teststrategie nach geklärter Finanzierung nun auch umzusetzen, bot Löb in einem Schreiben den Verbänden der Freien Wohlfahrtshilfe Unterstützung durch den LWL an.