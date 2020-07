Normalerweise ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass man sich persönlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit arbeitslos melden muss, um den Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend zu machen. In der Zeit der Pandemie kann dies ausnahmsweise auch telefonisch oder online geschehen. Die Identitätsprüfung muss aber in jedem Fall nachgeholt werden und kann jetzt auch ohne persönliches Erscheinen über Handy oder Tablet erfolgen.



Da nach wie vor persönliche Vorsprachen so gering wie möglich gehalten werden sollen, bietet die Bundesagentur für Arbeit (BA) daher das sogenannte „Selfie-Ident-Verfahren“ für Kunden der Arbeitsagenturen an. Alle Kunden in NRW erhalten ab dem 22. Juli ein Schreiben mit einem QR-Code für den Zugang und weiteren Informationen zum Verfahren.

Schutz der persönlichen Daten garantiert



Tanja Schubert, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Meschede Soest, erklärt: „Das neue Verfahren ermöglicht es Kundinnen und Kunden, rund um die Uhr und ohne persönliches Erscheinen in der Dienststelle ihre Identifizierung nachzuholen. Das spart Zeit und Wege. Der Schutz der Gesundheit und der personenbezogenen Daten hat für uns höchste Priorität. In Kooperation mit unserem Partnerunternehmen garantieren wir eine sichere Verarbeitung der Personendaten.“

Das Angebot, am Selfie-Ident-Verfahren teilzunehmen, ist freiwillig. Bei Fragen können sich Interessierte über die regionale Arbeitnehmer-Hotline (Tel. 02921/106-200) an die Mitarbeiter vor Ort wenden. Wir unterstützen Sie gerne. Wer nicht teilnehmen möchte, erhält zu einem späteren Zeitpunkt einen Termin, um sich auf herkömmlichem Weg persönlich in der Agentur für Arbeit zu identifizieren.

Prozess der Online-Identifizierung



Für die Online-Identifizierung brauchen die Kunden drei Dinge: ein appfähiges Gerät mit Kamera (Smartphone, Tablet), eine stabile Internetverbindung und ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) mit holographischem Merkmal. Weitere Informationen zum Verfahren gibt´s unter www.arbeitsagentur.de/selfie-ident