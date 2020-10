Die ersten kalten Herbstnächte haben uns gezeigt, der Sommer ist nun endgültig vorbei. Und so endet auch die Sommerzeit bereits am nächsten Wochenende und zwar in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober.Die NachtBusse, die im Hochsauerlandkreis von der RLG, der West-falen Bus und der Provinzial Versicherung betrieben werden, fahren allerdings in dieser Nacht noch weiterhin nach der Sommerzeit.



Wer also nach 2 Uhr mit den NachtBussen N3 von WB und Provinzi-al bzw. N5, N6 von RLG und Provinzial unterwegs ist, sollte seine Uhr erst nach der Ankunft umstellen, um nicht die Abfahrtszeit der Nachtbusse zu verpassen.Weitere Informationen erteilt die „Schlaue Nummer für Bus und Bahn“ unter Tel. 0 180 6 / 50 40 30 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Fest-netz, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf).