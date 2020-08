Derzeit häufen sich bei der Arnsberger Verbraucherzentrale Beschwerden über den Vertriebvon Telefonverträgen an der Haustür. Werber klingeln im Stadtgebiet und behaupten, wegen

einer Umstellung auf Glasfaser müssten bestehende Telekommunikationsverträge

angepasst werden.

Mit dieser Masche versucht man, das Vertrauen von Verbraucherinnenund Verbrauchern zu gewinnen und ihnen dann einen Neuvertrag für den Telefonanschluss

unterzuschieben. Oftmals stellt sich der Vertrag jedoch als völlig unnötig und meist teurer als

bisher heraus. Hier sollte man eine Unterschrift nicht ungeprüft leisten. Es handelt sich um

geschulte Vertreter, die darin geübt sind, den Überraschungseffekt auszunutzen, um zu

einem Vertragsschluss zu kommen.

Perfides Vorgehen



Die Arnsberger Verbraucherzentrale verzeichnete allein in den letzten Tagen 7 Beschwerden

von untergeschobenen Verträgen mit angeblich geneppten Kunden. „Dabei wird den

Verbraucherinnen und Verbrauchern das Blaue vom Himmel erzählt“, berichtet Petra Golly,

Leiterin der Beratungsstelle in der Neheimer Burgstraße 5. Vor allem vor dem Hintergrund,dass die Werber angeblich im Namen eines Telekommunikationsunternehmens agieren, bei

dem die angesprochenen schon Kunde sind, ist das Vorgehen perfide.

Wer nicht sofort abschließen will, wird am nächsten Tag zudem noch telefonisch von den

Werbern belästigt und genötigt, doch noch zuzustimmen. Eine Verbraucherin berichtete,

dass ihr Telefon nach dem Abwimmeln der Verkäufer an der Haustür innerhalb der nächsten

zwei Tage 21 Mal klingelte und man darüber versuchte, den Vertrag doch noch bei ihr

unterzubringen.

Vorsicht angebracht



Petra Golly rät daher zu großer Vorsicht und äußerst kritischer Betrachtung, wenn Verträge

an der Haustür zur Unterschrift vorgelegt werden.An der Haustür hat man nämlich nicht die Möglichkeit, Verträge zu vergleichen und den

Wahrheitsgehalt der Aussagen der Verkäufer zu prüfen. Man ist unvorbereitet und dadurch

empfänglicher für die Anpreisungen des Vertreters.

Auch das Vertrauen vor allem älterer Menschen oder die sprachliche Unerfahrenheit von

Migranten wird mitunter schamlos ausgenutzt.

Grundregeln



An folgende Grundregeln sollte man sich in solchen Situationenhalten:

Niemals einen Vertreter in die Wohnung lassen.

Niemals etwas unterschreiben, was man nicht nachvollziehen kann und nicht ausführlich geprüft hat.

Wenn man unsicher ist, lieber nicht unterschreiben.

Besonders wenn Zeitdruck ausgeübt wird und das Angebot nur von kurzer Dauer sein soll, ist Gelassenheit angesagt.

Die Rechtslage



Hat man doch einen Vertrag an der Haustür abgeschlossen, ist der Vertrag zwar wirksam,man kann ihn aber in aller Regel widerrufen. Durch einen Widerruf ist man nicht mehr an den

Vertrag gebunden. Dafür hat man grundsätzlich 14 Tage ab Vertragsschluss Zeit. Wurde der

Verbraucher nicht über sein Recht zum Widerruf informiert, erlischt das Widerrufsrecht

spätestens nach 12 Monaten und 14 Tagen. Der Widerruf muss gegenüber dem

Vertragspartner erklärt werden. Eine Begründung für den Widerruf muss aber nicht

mitgeliefert werden.

Die Arnsberger Verbraucherzentrale bietet individuelle rechtliche Beratung auch zu

derartigen Fällen an und konnte Verbrauchern, die nun auf diese Weise betroffen waren,

bereits entsprechende Hilfestellung leisten.

Zur Zeit beraten die Verbraucherschützer aufgrund der coronabedingten Einschränkungen

ausschließlich nach Terminvereinbarung. Diese ist telefonisch unter 02932-5109701

montags und donnerstags von 9:30 -12:30 Uhr und 14 -18 Uhr und dienstags, mittwochs und

freitags von 9:30 - 12:30 Uhr möglich. Alternativ ist eine Anmeldung auch online über das

Kontaktformular der Beratungsstelle unter www.verbraucherzentrale.nrw/arnsberg möglich.