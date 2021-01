Sparkasse unterstützt Schützen in Arnsberg und Sundern

Auch die Schützen leiden unter den Corona-bedingten Einschränkungen. Mit 21.000 Euro unterstützt die Sparkasse jetzt Schützenvereine in Arnsberg und Sundern.

Seit knapp einem Jahr werden das gesellschaftliche Leben und damit auch unsere Vorstellungen vom Miteinander, unsere Gewohnheiten und auch unsere Arbeitswelt durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Die ganze Gesellschaft hat bislang nicht bekannte Herausforderungen zu stemmen. Nicht nur, dass in 2020 die Schützenfeste nicht stattfinden konnten. Auch alle anderen Veranstaltungen, die eigentlich in den Schützenhallen vorgesehen waren, konnten und können aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden. Ob in 2021 ein Schützenfest stattfinden kann, ist auch noch nicht absehbar.

Unterstützung für 35 Schützenvereine



In dieser Situation werde die Rolle der Sparkasse Arnsberg-Sundern als "Säule des kulturellen Lebens" besonders deutlich, erklärte Pressesprecher Matthias Brägas. 35 Schützenvereine (19 in Arnsberg / 16 in Sundern) im Geschäftsgebiet der Sparkasse haben in den letzten Wochen eine Spende von je 600 Euro erhalten – "unabhängig davon, ob die Vereine Kunden der Sparkasse sind oder nicht." Für die betroffenen Vereine und Einrichtungen sind diese Zuwendungen besonders in der aktuellen Zeit eine große Hilfe, da diese so gut wie keine Einnahmen erzielen konnten.