Auf nach Longxi, Gedicht von Chen Tao (vermutlich 824-882)

Auf nach Longxi

Geschworen Hunnen fort zu jagen / nicht achtend Leib und Gut

Fünftausend Pelzbekleidete / im Staube floss ihr Blut

Ach Mitleid dem der irgendwo / am Fluss zu Knochen wird

Im Stillen im Gemach der Frau / im Traum sich zeigen tut

誓掃 匈奴 不顧身, 五千 貂錦 喪胡塵。

可憐 無定 河邊骨, 猶是 深閨 夢裡人。

Aus der Sammlung der 300 Tang-Gedichte, aus dem Jahr 1763/64.

Longxi, 隴西, liegt in Nordwest China, südlich der Großen Mauer. Soldaten in Seide und Zobel gekleidet, trotzen der Kälte der unwirtlichen Gegend. Tausende sind gefallen im Kampf gegen die Hunnen. Der genannte Fluß heißt, übersetzt, "ohne Ruhe", was ein Hinweis ist dass die Seelen der Verstorbenen herumirren, ohne Ruhe zu finden durch Opfer der Familienmitglieder. Angabe nach Paul Demiéville "Anthologie de la poésie chinoise classique", 1962.

Die japanische Sammlung chinesischer Dichtkunst enthält dieses Gedicht auch, allerdings mit kleinen Änderungen. 裏 anstatt 裡, was keine Bedeutungsänderung ist. Aber 春 anstatt 深, „Frühling“ anstatt „tief (im Gemach, Boudoir)“ schon.

=> Mehr...