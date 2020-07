Hirschkäfer im LVR-Klinikwald – Welche anderen Insekten und Tiere gibt es dort?

Gestern sprach mich Leon J. an und zeigte mir Bilder vom Hirschkäfer den seine Mutter Katja H. vor einigen Tagen im Klinikwald fotografiert hatte. Vielen Dank dafür, dass ich sie hier veröffentlichen darf!

Der Hirschkäfer (Lucanus cervus) aus der Familie der Schröter ist in Deutschland sehr selten geworden weil ihm die Lebensräume, insbesondere die Brutstätten abhanden gekommen sind. Die Larven des Käfers sind für den Naturhaushalt sehr wichtig. Sie leben im Boden an vermodernden Baumstümpfen und brauchen bis zu 8 Jahren um sich zum Käfer zu entwickeln.

Der Hirschkäfer wird in der „Roten Liste“ Deutschlands in der „Kategorie 2, stark gefährdet“ aufgeführt und ist auch in der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie im Anhang II gelistet. Dadurch werden die nationalen Behörden aufgefordert Schutzgebiete im Rahmen des Netzes Natura 2000 einzurichten.

2005 wurden am Frankfurter Flughafen Waldflächen für eine Erweiterung benötigt. Da es dort eine größere Hirschkäferpopulation gab mussten speziell hergerichtete Ausgleichsflächen geschaffen werden. Dazu wurden rd. 50 Baumstümpfe ausgegraben und an anderer Stelle wieder eingesetzt.

Letzten Monat fand ich im Klinikwald ein Balkenschröter-Pärchen. Siehe dazu letztes Bild. Diese Art gehört auch der Familie der Schröter an ist jedoch nicht so stark gefährdet. Dennoch ist der Käfer nach dem Bundesnaturschutzgesetz/Artenschutzverordnung geschützt. Der Balkenschröter hat einen ähnlichen Lebenszyklus wie der Hirschkäfer. Die Larven leben auch von vermoderndem Totholz. Die Entwicklung bis zum Käfer dauert bis zu 3 Jahren.

Welche anderen Insekten und Tiere gibt es dort?

Kleinstlebewesen, Insekten, Vögel, Fledermäuse oder andere Tiere aber auch Pflanzen?

Bitte Beobachtungen melden! Bildbelege mit Datum und Koordinaten wären sehr hilfreich. An v.meegen@t-online.de