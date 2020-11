Liebe Leser, ich habe bezuglich dieses Themas schonmal mich an die Gemeinde Bedburg-Hau gewendet und ebenfalls an das Hotel Berg und Tal.

Bei einem Spaziergang 2015 habe ich diese Aufnahmen gemacht.

Dieses befindet sich in dem Rotmarkierten Bereich auf dem Google Maps Bild.

Von dem oben entlang führendem Weg kann man dieses dort schon erkennen. Ich finde unmöchlich und unverantwortlich das sich für diesen Müll und SONDERMÜLL keiner verantwortlich fühlt und dort nichts passiert.

Seitens der Gemeinde Bedburg-Hau wäre es angebracht dieses endlich nachzugehen / nachzuforschen. ich denke das einige weitere es sicherlich auch schon gesehen haben.