Bebauungsplan Klinik-Nord: Wenn Planer und Rat den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen (Part 1)

Wenn morgen der Gemeinderat den Bebauungsplan zum Nordteil Klink auf den Weg bringt als Bekanntmachung, muss man sich sehr stark wundern, dass die Planung nicht in dieser Phase sofort gestoppt wird. Oben links auf der Planzeichnung (Abb. 2, 3 u. 4) ist eine Fläche eingezeichnet wo laut Legende Bäume und Sträucher angepflanzt werden soll. Die anderen grünen Flächen sollen kein Wald bleiben, sondern Privatpark werden. Anscheinend sieht die Bauverwaltung und die Planungsfirma dort den Wald vor lauter Bäumen nicht. Auf der rd. 6.000 qm großen Fläche stehen bereits Bäume und Sträucher. Auf 3.000 qm dieser Fläche muss man sogar von Baumriesen (Eichen), die zum Teil wie wie einer Allee gleich den Nördlichen Rundweg begleiten, sprechen (Abb.1) Weitere Bäume, darunter auch Riesen stehen auf der sich erweiternden Fläche. (Abb. 5) Die Bäume markieren den ehemaligen Waldrand (Eichelkamp) die vor dem Klinikbau bereits dort standen. Viele mit einem Stammumfang von über 2,50 cm, ein Baum sogar mit 390 cm. Drei dieser Bäume (Eichen) wurden vor kurzem gefällt. Gezählte Wachstumsringe 140 +/- 5.

Auf den anderen 3.000 qm, hinterer Teil der Ärztehaus-Gärten, stehen auch schon Bäume und Sträucher. (Abb. 6)

Und dann lässt der Bauamtsleiter in der örtlichen Presse verlauten - es werde kein Kahlschlag geben. Wenn dann auch noch mitgeteilt wird, auch in der örtlichen Presse, das morgen eine Bürgerbeteiligun beschlossen wird, hat den Beschlussvorschlag nicht gelesen.

Dort steht: "Hinweis auf Bekanntmachung in den üblichen Zeitungen sowie anschließender Aushang der Bekanntmachung im Info-Kasten am Rathaus und Einstellung dieser auf der Internet-Seite der Gemeinde sowie Veröffentlichung des Vorentwurfes mit Begründung im Internet für die Dauer von vier Wochen."

Part 2 wird die Mär behandelt der Klinikwald sei erst beim Bau der Rheinische Provinzial-Heil-und Pflegeanstalt angelegt worden. Dabei auch Zeitzeugenberichte.