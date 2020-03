Für den unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Stefan Veldmeijer rückt das Ziel der 130 benötigten Unterstützer-Unterschriften immer näher. Zahlreiche Bedburg-Hauer nutzten die Chance, ihn heute (07.03.2020) im Gemeindezentrum zu treffen. Das Ergebnis: 87 Menschen haben für Veldmeijer unterschrieben und unterstützen damit seine Kandidatur.

„Diese unglaubliche positive Resonanz überwältigt mich. Damit habe ich nicht gerechnet. Neben den vielen Unterschriften die ich heute und im Laufe der Woche sammeln konnte, haben mich viele Anrufe und Emails erreicht.“, freut sich Stefan Veldmeijer. Dadurch fühlt er sich gestärkt für die bevorstehenden Monate und bedankt sich ausdrücklich bei seinen Unterstützern. Mit diesem Rückenwind ist er sicher, die noch benötigten Unterstützer in den nächsten Wochen zu finden.

Wer Stefan Veldmeijer noch mit seiner Unterschrift unterstützen oder sich mit ihm austauschen will, erreicht ihn mobil unter 01573/1651952 oder per Mail: kontakt@veldmeijer.de. Seit heute ist er auch bei Facebook aktiv: @stefanveldmeijer.